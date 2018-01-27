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Spor

Jeopark Kula Belediyespor - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-2

KULA, (DHA) -  SALON: Kula HAKEMLER: Cihat Fırıncıoğlu (xx), Bilal Çağlar (xx) JEOPARK KULA BELEDİYESPOR: Weber (xxx), Batı (xxx), Halil (xx), Radke (xxx), Turgay (xx), Burak (xxx), Eren (xx), Muratcan (xxx), Olveira (xxx), Ali Candan (xx), Uğur (xx), Hü

27 Ocak 2018 19:53

KULA, (DHA) - 

SALON: Kula
HAKEMLER: Cihat Fırıncıoğlu (xx), Bilal Çağlar (xx)
JEOPARK KULA BELEDİYESPOR: Weber (xxx), Batı (xxx), Halil (xx), Radke (xxx), Turgay (xx), Burak (xxx), Eren (xx), Muratcan (xxx), Olveira (xxx), Ali Candan (xx), Uğur (xx), Hürol (xx), Ali Çayır (xx) 
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Caner (xx), Demirhan (x), Burak (xx), Berkan (x), Özkan (x), İbrahim (x), Nuri (x), Emre (x), Görkem (xx), Tuia (xxx), Murat (xx), Kadir (xxx), Serhat (x) 
SETLER: 16-25, 27-25, 18-25, 25-23, 15-9
SÜRE: 121 Dakika (22, 31, 23, 28, 17)

VOLEYBOL Efeler Ligi\'nde Jeopark Kula Belediyespor, üst üste 4\'üncü galibiyetini İstanbul Büyükşehir Belediyespor\'dan aldı: 3-2. 
Karşılaşmanın setleri 16-25, 27-25, 18-25, 25-23 ve 15-9\'luk skorlarla bitti. Tadilatı tamamlanan Kula Spor Salonu\'na döndükten sonra rakiplerine galibiyet şansı tanımayan Jeopark Kula Belediyespor, bu skorla çıkışını sürdürdü.

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