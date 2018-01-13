Jeopark Kula Belediyespor - İnegöl Belediyespor: 3-1

KULA, (DHA)
SALON: Kula
HAKEMLER: Erdal Akıncı (xx), Fikret Fidan (xx)
JEOPARK KULA BELEDİYESPOR: Olveira (xxx), Fatih Eren (xxx), Weber (xxxx), Ali Alp (xxx), Hürol (xxx), Radke (xxx), Mehmet (xxx), Turgay (xx), Kemal Kıvanç (xx)
İNEGÖL BELEDİYESPOR: Antanovich (x), Cansın (xx), Ceyhun (x), Husaj (xx), İbrahim Ersin (xx), Klapwijk (xx), Caner (xx), Tunç (x), Anıl (x), Gökhan (x)
SETLER: 21-25, 25-21, 25-18, 25-22
SÜRE: 100 dakika (24, 27, 22, 27)
Efeler Ligi\'nde 13\'üncü hafta mücadelesinde Jeopark Kula Belediyespor evinde 1-0 geriye düştüğü maçta İnegöl Belediyespor\'u 3-1 mağlup etti. Kula Spor Salonu\'nda oynanan müsabakanın setleri 21-25, 25-21, 25-18 ve 25-22\'lik skorlarla sona erdi.