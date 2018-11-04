Jeopark Kula Belediyespor - İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 0-3

KULA (DHA)
SALON: Kula
HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı (xx), Yasin Okumuş (xx)
JEOPARK KULA BELEDİYESPOR: Stern (xx), Umut (x), Buculjevic (xx), Jekic (xx), Ertuğrul (x), Ali (xx), Selim (x), Burak (x), Durul (x), Ceyhun (x)
İKBAL AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ: Muhammed (xx), Caner (xxx), Klapwijk (xxx), Smith (xx), Stankovic (xxx), Burak (xxx), Beytullah (xxx), Gökhan (x), Tunç (x)
SETLER: 18-25, 19-25, 25-27
SÜRE: 83 dakika (25, 28, 30)
Voleybol Efeler Ligi\'nde henüz galibiyeti bulunmayan Jeopark Kula Belediyespor, evinde İkbal Afyon Belediye Yüntaş\'tan da set alamadı: 0-3. Kula Spor Salonu\'nda 83 dakika süren maçın setleri 18-25, 19-25 ve 25-27\'lik skorlarla bitti.