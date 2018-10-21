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Spor

Jeopark Kula Belediyespor - Galatasaray: 2-3

KULA (DHA) SALON: Kula HAKEMLER: Ebru Ayata (xx), Yılmaz Duman (xx) JEOPARK KULA BELEDİYESPOR: Turgay (xxx), Burak (xxx), Buculjevic (xxx), Stern (xxx), Umut Yücel (xx), Jekic (xxx), Selim (xx), Zafer (xx), Demirhan (xx) GALATASARAY: Yasin (xxx), Doğukan

21 Ekim 2018 20:59

KULA (DHA)

SALON: Kula
HAKEMLER: Ebru Ayata (xx), Yılmaz Duman (xx)
JEOPARK KULA BELEDİYESPOR: Turgay (xxx), Burak (xxx), Buculjevic (xxx), Stern (xxx), Umut Yücel (xx), Jekic (xxx), Selim (xx), Zafer (xx), Demirhan (xx)
GALATASARAY: Yasin (xxx), Doğukan (xxx), Venno (xxx), Gergye (xxx), Emin (xxx), Selçuk (xxx), Onurcan (xxx), Can (xxx), Melih (xxx), Muzaffer (xx), Duff (xx), Ufuk (xx)
SETLER: 21-25, 19-25, 25-23, 27-25, 17-19
SÜRE: 154 dakika (32, 29, 31, 34, 28)

Voleybol Efeler Ligi\'nin 2\'nci hafta mücadelesinde Jeopark Kula Belediyespor evinde Galatasaray\'a tie-break setiyle 3-2 mağlup oldu. Kula Spor Salonu\'nda oynanan müsabakanın setleri 21-25, 19-25, 25-23, 27-25 ve 17-19\'luk skorlarla sona erdi. Galatasaray bu sonuçla üst üste 2\'nci galibiyetini alırken, Jeopark Kula Belediyespor ikinci haftadan da yenilgiyle ayrıldı.

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