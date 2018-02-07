Jeopark Kula Belediyespor - Fenerbahçe: 0-3

KULA, (DHA)

SALON: Kula

HAKEMLER: Burhan İlhan (xx), Koray Yılmazgil (xx)

JEOPARK KULA BELEDİYESPOR: Weber (xxx), Radke (xx), Fatih Eren (x), Olveira (xx), Hürol (x), Ali Çayır (xx), Mehmet (x), Turgay (x), Halil (x)

FENERBAHÇE: Selçuk (xx), Sket (xxx), Quesque (xxx), Gladyr (xxx), Resul (xx), Metin (xxx), Ahmet Karataş (xxx), Oğulcan (xx)

SETLER: 20-25, 18-25, 17-25

SÜRE: 80 Dakika (26, 28, 26)

Efeler Ligi\'nde Jeopark Kula Belediyespor, evinde güçlü rakibi Fenerbahçe\'ye 3-0 mağlup oldu. Kula Spor Salonu\'nda oynanan karşılaşmanın setleri 20-25, 18-25 ve 17-25\'lik skorlarla tamamlandı. Bu skorla Kula temsilcisi iç sahada üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.