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Spor

Jeopark Kula Belediyespor - Fenerbahçe: 0-3

KULA, (DHA) SALON: Kula HAKEMLER: Burhan İlhan (xx), Koray Yılmazgil (xx) JEOPARK KULA BELEDİYESPOR: Weber (xxx), Radke (xx), Fatih Eren (x), Olveira (xx), Hürol (x), Ali Çayır (xx), Mehmet (x), Turgay (x), Halil (x) FENERBAHÇE: Selçuk (xx), Sket (xxx),

07 Şubat 2018 23:01

KULA, (DHA)

SALON: Kula
HAKEMLER: Burhan İlhan (xx), Koray Yılmazgil (xx)
JEOPARK KULA BELEDİYESPOR: Weber (xxx), Radke (xx), Fatih Eren (x), Olveira (xx), Hürol (x), Ali Çayır (xx), Mehmet (x), Turgay (x), Halil (x)
FENERBAHÇE: Selçuk (xx), Sket (xxx), Quesque (xxx), Gladyr (xxx), Resul (xx), Metin (xxx), Ahmet Karataş (xxx), Oğulcan (xx)
SETLER: 20-25, 18-25, 17-25
SÜRE: 80 Dakika (26, 28, 26)

Efeler Ligi\'nde Jeopark Kula Belediyespor, evinde güçlü rakibi Fenerbahçe\'ye 3-0 mağlup oldu. Kula Spor Salonu\'nda oynanan karşılaşmanın setleri 20-25, 18-25 ve 17-25\'lik skorlarla tamamlandı. Bu skorla Kula temsilcisi iç sahada üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.

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