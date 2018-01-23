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Spor

Jeopark Kula Belediyespor - Beşiktaş: 3-0

KULA, (DHA) -  SALON: Kula HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı (xx), Eyüpcan Kayışoğlu (xx) JEOPARK KULA BELEDİYESPOR: Olveira (xxx), Fatih Eren (xxx), Weber (xxx), Ali Alp (xxx), Hürol (xxx), Radke (xxx), Mehmet (xxx), Muratcan (xx), Halil (xxx), Turgay (xx), Bu

23 Ocak 2018 19:30

KULA, (DHA) - 
SALON: Kula
HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı (xx), Eyüpcan Kayışoğlu (xx)
JEOPARK KULA BELEDİYESPOR: Olveira (xxx), Fatih Eren (xxx), Weber (xxx), Ali Alp (xxx), Hürol (xxx), Radke (xxx), Mehmet (xxx), Muratcan (xx), Halil (xxx), Turgay (xx), Burak (xx), Batı (xx), Ali Candan (xx), Uğur (xx)
BEŞİKTAŞ: Muhammet Delibaş (xx), Ahmet Tümer (xx), Mithat (xx), Batuhan (xx), Muhammet Ali (xx), Onur (xx), Oğuzhan (xx), Baran Karadeniz (x), Serhat (x), Ahmet Boz (x), Baran Yılmaz (x), Alican (x), Mert (x)
SETLER: 25-17, 25-20, 25-21
SÜRE: 72 dakika (20, 26, 26)

EFELER Ligi\'nin 15\'inci hafta mücadelesinde Jeopark Kula Belediyespor evinde Beşiktaş\'ı 3-0 mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkardı.
Kula Spor Salonu\'nda oynanan müsabakanın setleri 25-17, 25-20 ve 25-21\'lik skorlarla sona erdi. 

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