Jeopark Kula Belediyespor - Arkasspor: 0-3

KULA, (DHA)

SALON: Kula

HAKEMLER: Nurper Özbar (xx), Ebru Ayata (xx)

JEOPARK KULA BELEDİYESPOR: Olveira (xx), Fatih Eren (xx), Weber (xx), Ali Alp (xx), Hürol (xx), Radke (xx), Mehmet (xx), Turgay (x)

ARKASSPOR: Matic (xxx), Jovovic (xxx), Bravo (xxx), Mustafa (xxx), Adis (xxx), Gökhan (xxx), Burak (xxx), Yiğit (xx), Muhammet (xx), Çağatay (xx)

SETLER: 22-25, 28-30, 20-25

SÜRE: 88 dakika (27, 35, 24)

Efeler Ligi 20\'nci hafta mücadelesinde oynanan Ege derbisinde Jeopark Kula Belediyespor evinde Arkasspor\'a 3-0 mağlup oldu. Kula Spor Salonu\'nda oynanan müsabakanın setleri 22-25, 28-30 ve 20-25\'lik skorlarla sona erdi. CEV Şampiyonlar Ligi\'nde havlu atan Arkasspor, ligdeki 2 haftalık galibiyet özlemini sona erdirerek 3\'üncü sıradaki yerini korudu. Kula temsilcisi ise 9\'uncu sırada kaldı.