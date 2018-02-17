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Spor

Jeopark Kula Belediyespor - Arkasspor: 0-3

KULA, (DHA) SALON: Kula HAKEMLER: Nurper Özbar (xx), Ebru Ayata (xx) JEOPARK KULA BELEDİYESPOR: Olveira (xx), Fatih Eren (xx), Weber (xx), Ali Alp (xx), Hürol (xx), Radke (xx), Mehmet (xx), Turgay (x) ARKASSPOR: Matic (xxx), Jovovic (xxx), Bravo (xxx), M

17 Şubat 2018 18:58

KULA, (DHA)

SALON: Kula
HAKEMLER: Nurper Özbar (xx), Ebru Ayata (xx)
JEOPARK KULA BELEDİYESPOR: Olveira (xx), Fatih Eren (xx), Weber (xx), Ali Alp (xx), Hürol (xx), Radke (xx), Mehmet (xx), Turgay (x)
ARKASSPOR: Matic (xxx), Jovovic (xxx), Bravo (xxx), Mustafa (xxx), Adis (xxx), Gökhan (xxx), Burak (xxx), Yiğit (xx), Muhammet (xx), Çağatay (xx)
SETLER: 22-25, 28-30, 20-25
SÜRE: 88 dakika (27, 35, 24)

Efeler Ligi 20\'nci hafta mücadelesinde oynanan Ege derbisinde Jeopark Kula Belediyespor evinde Arkasspor\'a 3-0 mağlup oldu. Kula Spor Salonu\'nda oynanan müsabakanın setleri 22-25, 28-30 ve 20-25\'lik skorlarla sona erdi. CEV Şampiyonlar Ligi\'nde havlu atan Arkasspor, ligdeki 2 haftalık galibiyet özlemini sona erdirerek 3\'üncü sıradaki yerini korudu. Kula temsilcisi ise 9\'uncu sırada kaldı.

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