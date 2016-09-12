Jeoloji profesörü: Bu fay hattı kırılırsa 6 şiddetinde deprem üretebilir

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Manisa depremiyle ilgili "Bu fay hattı tümüyle kırılırsa 6 ile 6.5 şiddeti arasında deprem üretebilir" dedi.

Habertürk’ün haberine göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 12.06'da 5 büyüklüğünde ve hemen arkasından 4,5 büyüklüğünde 2. deprem meydana gelmesi ilçe halkında tedirginlik oluştururken, uzmanlar da depremi değerlendirdi.

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, yaptığı açıklamada, "Akhisar'ın hemen güneyindeki Kayalı köyden Akselendi'ye doğru uzanan fay hattında bu depremler oldu. Yani kuzey batı- güney doğu gidişli bu fay hattı Gediz Vadisi boyunca uzanan fayın bir kolu. Diğer bir kolu ise Turgutlu'dan Manisa'ya doğru uzanan fay hattı oluyor. Bu 5 ve 4.5 büyüklüğündeki iki depremin artçılarının da uzantısına baktığımız zaman, güney doğuya giden bir düzlem üzerinde. Buradaki depremin riski var. Bu fayın uzanımını göz önüne aldığımızda bu fay hattının bütünü ile kırılması durumunda 6 ile 6.5 arasında deprem üretebilir" dedi.

“Fay hattı yerleşim yerine çok yakın”

Fay hattının yerleşim yerlerine yakın olduğunu kaydeden Üşümezsoy, "Bu fay hattının yerleşim yerlerine çok yakın olması, Akhisar ovasından geçmesi bu bölgede etkili ve yıkıcı olur. Akhisar'da geçmişten kalan bir dizi deprem fırtınaları oluyordu. Bunlar bu fayda değil başka fayda oluyordu, çok dikkati çekmiyordu. Bu diğer fay hattı Kayalıoğlu, AkSelendi, Turgutlu Manisa yoluna paralel uzanıyordu. Akhisar bölgesinde risk var olduğunu görmekteyiz. Güneyde Denizli 'den gelerek Alaşehir'den geçen fayın kuzeye geldiğinde bir kolunun Manisa'ya diğer kolunun Akhisar' a uzandığını görüyoruz. Bu depremsellik önemlidir Akhisar için Akselendi'ye doğru uzanan fay hattıdır" ifadelerini kullandı.