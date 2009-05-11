Jeoloji odası: 'Deprem konusu magazinleştirilmemeli'

Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Başkanı Dündar Çağlan, deprem konusunun magazinleştirilmemesi gerektiğini söyledi.



Denizli Jeoloji Mühendisleri Odası, bölge toplantısını Çimenoğlu Otel'de yaptı. Toplantıya, Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Başkanı Dündar Çağlan, Jeoloji Mühendisleri Odası Denizli Şube Başkanı Özer Tunçtürk ile Uşak ve Denizli'den çok sayıda jeoloji mühendisi katıldı.



Depremin magazinleştirilmemesi gerektiğine dikkati çeken Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Başkanı Dündar Çağlan, ``Günümüzde deprem konusunda çok değerli bilim adamlarımız görüş açıklıyor. Ancak, maalesef basın kuruluşlarımıza sansasyonel bilgiler vermedikçe yayınlanmıyor. Maalesef ülkemizde deprem gibi ciddi bir konu bile zaman zaman magazinleştiriliyor. Bunun önüne geçilmesi gerekir'' dedi.



Depremin ne zaman nerede olacağını bilmenin mümkün olmadığını belirten Çağlan, 5 Mart 2009 tarihinde Denizli'de meydana gelen en büyüğü 3 şiddetindeki depremler nedeniyle okulların tatil edilmesini de abartılı bulduğunu ifade etti.



Jeoloji Mühendisleri Odası Denizli Şube Başkanı Başkanı Özer Tunçtürk ise, bölge toplantılarını meslekleri açısından önemli bulduklarını belirterek, ``Bu toplantılardan çıkan sonuçların mesleğimize yeni açılımlar getireceği düşüncesindeyiz. Jeoloji Mühendisliği mesleğinin artık toplumla bütünleşmesi ve ülke için neler yapılabilir noktasında da etkin olması gerekmektedir'' dedi.