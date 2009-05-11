T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Jeoloji odası: 'Deprem konusu magazinleştirilmemeli'

11 Mayıs 2009 19:47

Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Başkanı Dündar Çağlan, deprem konusunun magazinleştirilmemesi gerektiğini söyledi.

Denizli Jeoloji Mühendisleri Odası, bölge toplantısını Çimenoğlu Otel'de yaptı. Toplantıya, Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Başkanı Dündar Çağlan, Jeoloji Mühendisleri Odası Denizli Şube Başkanı Özer Tunçtürk ile Uşak ve Denizli'den çok sayıda jeoloji mühendisi katıldı.

Depremin magazinleştirilmemesi gerektiğine dikkati çeken Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Başkanı Dündar Çağlan, ``Günümüzde deprem konusunda çok değerli bilim adamlarımız görüş açıklıyor. Ancak, maalesef basın kuruluşlarımıza sansasyonel bilgiler vermedikçe yayınlanmıyor. Maalesef ülkemizde deprem gibi ciddi bir konu bile zaman zaman magazinleştiriliyor. Bunun önüne geçilmesi gerekir'' dedi.

Depremin ne zaman nerede olacağını bilmenin mümkün olmadığını belirten Çağlan, 5 Mart 2009 tarihinde Denizli'de meydana gelen en büyüğü 3 şiddetindeki depremler nedeniyle okulların tatil edilmesini de abartılı bulduğunu ifade etti.

Jeoloji Mühendisleri Odası Denizli Şube Başkanı Başkanı Özer Tunçtürk ise, bölge toplantılarını meslekleri açısından önemli bulduklarını belirterek, ``Bu toplantılardan çıkan sonuçların mesleğimize yeni açılımlar getireceği düşüncesindeyiz. Jeoloji Mühendisliği mesleğinin artık toplumla bütünleşmesi ve ülke için neler yapılabilir noktasında da etkin olması gerekmektedir'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24