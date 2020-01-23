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Jeoloji mühendislerinden Kanal İstanbul uyarısı: Kot farkı nedeniyle Marmara'daki sahilleri su basacak

Oda Başkanı Alan, 75 milyar lira olarak açıklanan maliyetin en az iki kat artacağını savundu

23 Ocak 2020 08:27

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan, Karadeniz ile Marmara Denizi arasındaki “kot farkı” nedeniyle Kanal İstanbul’un yapılması halinde Marmara Denizi kıyısındaki tüm sahilleri su basacağını, plajların tümden yok olacağını söyledi.

Cumhuriyet'ten Sena Yaşar'ın haberine göre TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’nda kabul edilen ve Genel Kurul’a gelmesi planlanan İmar Yasası’na ilişkin konuşan Alan, bu yasa ile yapılacak düzenlemenin, “kişiye özel düzenlemeler” olduğunun altını çizdi. 

Yasa teklifindeki, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca çıkarılacak yönetmelik çerçevesinde tasarımın denetimi ve gözetimini üstlenecek mühendislerin görevlendirileceği” maddesini değerlendiren Alan, şunları kaydetti:

“Türkiye’de yılda 200 bine yakın binaya yapı ruhsat izni veriliyor. Bugünün verilerine göre ise, bakanlığın verdiği yetkiye dayalı sadece 19 kişi tasarımın kontrolü ve gözetimi belgesi almış bulunuyor. 19 kişinin 30-40 bin bina kontrol etmesi mümkün değil. Düzenleme, bazı seçkinci mühendislere rant aktarma amacı taşıyor. Yasanın çıkması durumunda, Van’ın Erciş ilçesindeki basit bir ahır yapan yurttaş da bu mühendislere bedelini ödemeden ahırını yapamayacak. Tekelleşmiş bu sistemde, mühendislerin ücretleri ise 60 bin ile 100 bin arasındadır.”

Hüseyin Alan, binaların yanı sıra İstanbul-Ankara otobanının Sakarya Nehri’nden Sapanca’ya kadar; yüksek hızlı tren hattının ise Arifiye-Sakarya arasının Kuzey Anadolu Fay Hattı ile paralel gittiğini belirterek, “Fay hattı üzerindeki otoban yolu olası bir şiddetli sarsıntıda çökecek, tren hattının bu bölümü ise kopacaktır” dedi. Alan yapılma aşamasında olan Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın ise obruklara gömülebileceği uyarısında bulundu. 

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