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Jeoloji mühendisi kazada öldü, arkadaşı ağır yaralandı

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü İlkan Kuru ağır yaralandı, yanındaki arkadaşı jeoloji mühendisi Hakan Ergen yaşamını yitirdi

01 Mayıs 2018 16:47

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ\'nin Lüleburgaz ilçesinde, şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü İlkan Kuru ağır yaralandı, yanındaki arkadaşı jeoloji mühendisi Hakan Ergen yaşamını yitirdi.
Kaza, pazar akşamı, Lüleburgaz- Edirne karayolunun Ayvalı köyü sapağı yakınlarında meydana geldi. İlkan Kuru, viraja girerken kullandığı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Araç, önce yol kenarında bulunan telefon direğine çarptı, ardından 4 metrelik şarampole yuvarlandı.
Kazada, hurdaya dönen araçtaki jeoloji mühendisi Hakan Ergen yaşamını yitirdi, otomobili kullanan arkadaşı İlkan Kuru ise ağır yaralandı. Kuru, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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