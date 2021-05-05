Jens Lehmann'ın yanlış kişiye attığı ırkçı mesaj ifşa oldu; Hertha Berlin'den kovuldu

Eski Alman kaleci Jens Lehmann, Dennis Aogo hakkında ırkçı ifadeler barındıran mesajı yanlışlıkla Aogo'nun kendisine gönderdi. Aogo ise Lehmann'ı ifşa etti.

Arsenal ve Borussia Dortmund'un eski kalecisi Jens Lehmann'ın yanlış kişiye gönderdiği bir mesajın ardından ırkçılık skandalı ortaya çıktı.

Lehmann, kendisi gibi eski futbolcu olan Dennis Aogo hakkında Whatsapp üzerinden bir mesaj gönderdi. Sky'de yorumculuk yapan Aogo için "Dennis sizin rating zenciniz mi?" dedi. Ancak Lehmann mesajı yanlışlıkla Aogo'ya gönderdi ve skandal patladı.

Dennis Aogo, Lehmann'ın gönderdiği mesajın ekran görüntüsünü kişisel Instagram hesabından paylaşarak "Vay, gerçekten mi? Sanırım bu mesajın bana gelmemesi gerekiyordu" dedi.

Hertha Berlin'deki görevine son verildi

Lehmann'ın mesajının ardından eski futbolcunun Hertha Berlin'deki görevine son verildi.

Hertha'da yatırımcı temsilcisi olarak denetleme kurulunda görev yapan Lehmann ifşanın ardından görevden alındı.