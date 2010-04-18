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Jennifer Lopez'in seks sırrı

Dünyanın en seksi kadınları arasında gösterilen Jennifer Lopez, cinsel hayatını nasıl canlı tuttuğunu açıkladı.

18 Nisan 2010 03:00

T24 - Dünyanın en seksi kadınları arasında gösterilen Jennifer Lopez, cinsel hayatını nasıl canlı tuttuğunu açıkladı.

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Saklambaç'ın haberine gçre; Eşi Marc Anthony'den ikiz bebek sahibi olan Lopez, "Evlenince seks yaşamı biraz sekteye uğruyor ama bunu canlandırmak elinizde" dedi.

Cinsel gücü arttırıcı ilaçlardan uzak durduğunu söyleyen seksi yıldız, şunları söyledi:

"Acı biber yiyerek hem kanserden korunuyorum hem bağışıklık sistemimi güçlendiriyorum. Ayrıca cinsel gücümü artırıyorum. Acı biber, Latinler'in en büyük güzellik sırlarınında başında geliyor." 

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