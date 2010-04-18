Jennifer Lopez'in seks sırrı

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Saklambaç'ın haberine gçre; Eşi Marc Anthony'den ikiz bebek sahibi olan Lopez, "Evlenince seks yaşamı biraz sekteye uğruyor ama bunu canlandırmak elinizde" dedi.Cinsel gücü arttırıcı ilaçlardan uzak durduğunu söyleyen seksi yıldız, şunları söyledi:"Acı biber yiyerek hem kanserden korunuyorum hem bağışıklık sistemimi güçlendiriyorum. Ayrıca cinsel gücümü artırıyorum. Acı biber, Latinler'in en büyük güzellik sırlarınında başında geliyor."