-JENNIFER LOPEZ'İN KKTC'DEKİ KONSERİ İPTAL İSTANBUL (A.A) - 09.07.2010 - Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in 24 Temmuzda KKTC'de vereceği konseri iptal ettiği bildirildi. F&F Ajansı Genel Müdürü Feza Fırat, yaptığı yazılı açıklamada, Amerika'daki Rum lobisi tarafından internet üzerinden yapılan çeşitli spekülasyonlar ve hatta tehditlerle KKTC'ye gelmesi engellenmeye çalışılan Jennifer Lopez'in, 24 Temmuzda Cratos Premium Hotel'de vereceği konseri iptal etme kararı aldığını belirtti. Fırat, Boz Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Bozoğlu'nun yarın konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyeceğini kaydetti.