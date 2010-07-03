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Kültür-Sanat

'Jennifer Lopez'in KKTC konseri gerçekleşecek'

KKTC'de vereceği konser nedeniyle Rumlar tarafından tehdit edilen Lopez'in Girne'de vereceği konserin iptal edilmediği bildirildi.

03 Temmuz 2010 03:00

T24 - KKTC'de vereceği konser nedeniyle Rumlar tarafından tehdit edilen Jennifer Lopez'in Girne'de vereceği konserin iptal edilmediği, bu yönde çıkan haberlerin doğru olmadığı bildirildi.

Girne'deki Cratos Premium Otel Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bozoğlu, Rumların, ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in otelde vereceği konseri engellemek için girişimde bulunduğunu ve sanatçının, aldığı tehditler nedeniyle bazı tereddütleri olduğunu, ancak konserin iptal edildiği haberlerinin doğru olmadığını, sanatçıyla imzalanmış protokol bulunduğunu açıkladı.

Bozoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Rumların, Jennifer Lopez'in konsere katılımını internet üzerinden yapılan çeşitli spekülasyonlarla ve tehditlerle engellemeye çalıştığını kaydetti.

''Rumların, sanatçının Kuzey Kıbrıs'a gelmemesi için baskı yaptıkları doğru. Doğal olarak Jennifer Lopez'in de bundan etkilenmemesi mümkün değil'' diyen Bozoğlu, ''Sanatçımız tabii ki bu tatsız söylemlerden etkilendi. Hatta, kendisi bu konuda Rumlardan tehdit dahi alıyor. Dolayısıyla Jennifer Lopez'in bir tereddütü var. Ancak aramızda, sanatçının bizzat imzalamış olduğu bir protokol mevcut'' ifadesini kullandı.


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