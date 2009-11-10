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Jennifer Lopez'in başı dertte

İlk eşi Ojani Noa'nın elinde 11 saatlik sevişme görüntüleri var.

10 Kasım 2009 02:00

İlk eşi Ojani Noa'nın elinde 11 saatlik sevişme görüntüleri var.

 5 Jennifer Lopez'in ilk eşi Ojani Noa ile başı dertte.
 Bir yıl süren evliliklerinde yaşadıklarını "Jennifer Lopez'le Nasıl Evlendim?" adlı bir filmle anlatmayı planlayan Ojani Noa'ya 10 milyon dolar tutarında dava açan Lopez, 1997'de çıktıkları balayında çekilen yatak görüntülerinin kullanılmasından endişe ediyor. Şu anda mahkeme Lopez lehine karar vermiş olsa da Noa ve yapımcısı Ed Meyer, büyük ilgi görecek filmi hayata geçirebilmek için karara itiraz ederek hukuk savaşı başlatacak. Jenifer Lopez'le yatak odasında yapılmış en az 11 saatlik video çekimi olduğu öne sürülen Ojani Noa, 2006'da da evliliklerinin hikayesini kitap olarak bastırmak istemiş ve yine Lopez'in açtığı davayı kaybetmişti.

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