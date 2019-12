-JENNİFER LOPEZ'E DAVA AÇILIYOR İSTANBUL (A.A) - 10.07.2010 - Boz Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Bozoğlu, konserini iptal eden Jennifer Lopez'e dava açmayı düşündüklerini açıkladı. Bozoğlu, 24 Temmuz'da açılışı yapılacak KKTC'deki Cratos Premium Hotel'de konser verecek olan Jennifer Lopez'in web sitesinden yapılan açıklamada, konserin iptal edildiğinin duyurulması üzerine, Less Ottomans Hotel'de basın toplantısı düzenledi. Bozoğlu sahibi oldukları Cratos Premium Otel'in açılışında konser vermekten vazgeçen Jennifer Lopez'in tavrını esefle kınadıklarını belirterek, ''Sanatçının hangi şartlarda konseri iptal edeceği sözleşmenin 11. maddesinde belirtilmiştir. Fakat kendisinin iptal gerekçesi, sözleşmede belirtilen maddelerin hiçbirine uymamaktadır. Bu da bize bir dava açma imkanı sağlıyor'' diye konuştu. Bozoğlu, otellerinin özellikle eğlence konsepti üzerine kurulduğunu, bunun için dünya starlarının otellerinde konser vermelerinin büyük önem arz ettiğini vurgulayarak, eğlence konseptini ön plana çıkarmak istedikleri için yılda en az 12 yıldızın konser vereceğini kaydetti. Dünya starları için özel sahne ve müzik sistemleri geliştirdiklerini ifade eden Bozoğlu, şöyle konuştu: ''Konserimizi Barış Harekatının yıl dönümüne denk getirdik. Eğer bir aksilik olmazsa, Başbakanımız da açılışa katılacak. Gala gecesine iyi bir başlangıç yapmak için dünya starlarıyla görüşmeye başladık. Onlarla görüşürken, Lopez'in doğum gününün de 24 Temmuz olduğunu öğrendik. Ona bir doğum günü sürprizi yapmayı planladık. İlk başta doğum gününde hiç sahne almadığını söylese de yoğun kulis faaliyetleri yaparak kendisini ikna ettik. Eşi ve 2 oğluyla otelimize gelmeyi kabul etti. 16 Haziranda sözleşmeyi imzaladık.'' Bozoğlu, Lopez'in KKTC'ye geleceğinin duyulması üzerine sanatçıyı mail yağmuruna tutan Amerika'daki Rumların, Kıbrıs'ın şu anki durumunun elverişsiz olduğunu ileri sürerek Lopez'in böyle bir karar almasına sebep olduklarını kaydetti. Adadaki Rumların iyi niyetine karşı, Amerika'daki Rumların tavırlarına bir anlam veremediğini ifade eden Bozoğlu, Lopez'e Kıbrıs'taki durumu izah ettiklerini, açılışa Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden de misafirlerin geleceğini ve tedirgin olmasını gerektiren bir durum olmadığını anlattıklarını bildirdi. -''İPTAL GEREKÇELERİ SÖZLEŞMENİN MADDELERİNE UYMAMAKTADIR''- Bozoğlu, konserin iptal edildiği kararını Lopez'in resmi internet sitesinden öğrendiklerini belirterek, şunları söyledi: ''Lopez ile olan sözleşmemizde kendi imzası bulunuyor. Sanatçının hangi şartlarda konseri iptal edeceği sözleşmenin 11. maddesinde belirtilmiştir. Fakat kendisinin iptal gerekçesi, sözleşmede belirtilen maddelerin hiçbirine uymamaktadır. Bu da bize bir dava açma imkanı sağlıyor. Lopez'in bu davranışı aynı zamanda imajımızın da sarsılmasına neden oldu. Bu da bize maddi anlamda büyük zararlar veriyor. Sanırım Lopez, danışmanlarına fazla güvenmiş ve onların da kendisini yanlış yönlendirdiğine inanıyorum. New York'a giderek kendisine dava açacağız. Elinin tersiyle ittiği bir ülke ve otel olmadığımızı göstereceğiz. Pazartesi günü bir ihtar yazısı çekeceğiz, eğer cevap alamazsak dava açmayı düşünüyoruz.'' AK Parti İstanbul Milletvekili Halide İncekara'nın konuyla ilgili açıklamalarına da değinen Bozoğlu, sanatla politikanın birbirinden ayrılması gerektiğini, dünya starlarını davet ederek KKTC'yi dünyaya tanıttıklarını, her şeye rağmen otellerinin resmi açılışının 20 Temmuz'da yapılacağını söyledi. Bozoğlu, Lopez'i uyarmak için bir mail kampanyası başlattıklarını belirterek, Türk halkının kampanyaya destek vermesini istedi. -DENKTAŞ'TAN TELEFONLA DESTEK KKTC'nin Birinci Cumhurbaşkanı Denktaş, KKTC Başbakanı İrsen Küçük ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Murat Mercan toplantıya telefonla katıldı. Denktaş, Rum idaresini Türklerin başına getirenin Amerika ve İngiltere olduğunu belirterek, ''Şimdi onlara da bir görev düşüyor. Bu konu karşısında bir şeyler söylemeleri gerekir. Eğer Kıbrıs'ta çözüm isteniyorsa, Rumlara bu kadar destek verip 'Hadi görüşelim' denmesinin bir anlamı yoktur. Hepimiz el birliğiyle bu işin üzerine gideceğiz. Onların binlerce mailine karşı milyonlarca mail göndererek gidişatı tersine çevirmeliyiz'' dedi. KKTC Başbakanı Küçük de sanatsal olaylara tahammül edemeyenlerin, siyasi olaylara çözüm getirmesinin düşünülemeyeceğini ifade ederek, bu tür girişimlerin dostluk ve barış çabalarını olumsuz etkileyeceğini kaydetti. Küçük, ''Tam da görüşmelerde ilerleme sağlanmışken bu tavır hoş olmadı. Dileriz ki bu davranış içinde bulunanlar kararlarını yeniden gözden geçirir ve düzeltirler'' diye konuştu. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Mercan da KKTC'ye çok büyük bir yatırım yapıldığını, ancak Jennifer Lopez'in anlaşmaya uymadığını söyledi. Bu durumun bir hukuki süreç başlattığını hatırlatan Mercan, ''Hala birtakım çevreler, KKTC'nin kalkınmasından rahatsız oluyorlar. Bu tamamen ticari bir sorun. Bu durumda bizim yapacağımız şey, uluslararası arenada KKTC'ye yapılan haksızlığı anlatmaktır. Bundan sonra işletme sahibi hukuki olarak uluslararası mahkemede hakkını arayacaktır'' dedi.