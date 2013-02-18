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Yaşam

Jennifer Lopez'e benzemek için 14 yaşında ameliyat oldular!

Jennifer Lopez’e benzemek isteyen iki kardeş 14 yaşından itibaren geçirdikleri estetik ameliyatlara 55 bin lira harcadı

18 Şubat 2013 13:55

İngiltere’de yaşayan iki kız kardeş hayran oldukları Jennifer Lopez’e benzemek için 14 yaşından beri bir dizi estetik ameliyat geçirdi. Karen ve Jennifer adlarındaki kardeşler annelerinin de desteklediği bu ameliyatlar için toplamda 55 bin lira harcadılar.

Şuan 20 ve 23 yaşlarında olan kardeşlerden ilk ameliyatı 15 yaşında Jennifer oldu ve göğüslerini büyüttü. Kardeşi Karen ise henüz 14 yaşındayken burnundan, bir sene sonra ise göğüslerinden estetik ameliyatı oldu.

Diş, göğüs, karın ve kalçasından operasyon geçiren Jennifer, “Jennifer Lopez gibi kıvrımları olan bir kadın olmak istedim. Annem ameliyat olmak için 18 yaşıma girmemi söyledi. Ancak benim ne kadar üzüldüğümü görünce bir sene sonra izin verdi. Ameliyattan sonra bir kadının vücuduna sahiptim ama daha bir çocuktum. Ünlülerin mükemmel vücutlar karşısında baskı hissetmemeleri imkansız. Eğer paranız varsa ve sizi mutlu edecekse yapmalısınız” şeklinde konuştu.

Daily Mail’in haberine göre, 20 yaşındaki Karen ise, “Kalçamın büyüklüğü üzerime bir lanet oldu. Nereye gidersem ilgi çekiyor. Artık rahatsız olmaya başladım” sözleriyle pişmanlığını dile getirdi.

Kardeşlerin ameliyat masraflarını 43 yaşındaki anneleri temizlik işinden biriktirdiği parasıyla karşıladı.

İngiltere’de estetik ameliyat için 16 yaşında olmak gerekiyor. Ancak iki kız kardeş istedikleri vücuda kavuşmak için ameliyatları doğum yerleri Kolombiya’da yaptırdı.

(ntvmsnbc)

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