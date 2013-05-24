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Yaşam

Jennifer Lopez'den cep telefonu zinciri

ABD'de Latin Amerikalıların sayısının hızla arttığını ve bu büyüyen pazarda ihtiyaçlara cevap vermek gerektiğini söyleyen Jennifer Lopez cep telefonu mağazası açacak

24 Mayıs 2013 11:48

Ünlü pop şarkıcısı ve aktris Jennifer Lopez, ABD'deki Latin Amerikalılara hizmet vermek üzere 15 cep telefonu mağazası açacak. Viva Movil adlı mağazalar zincirinin çoğunluk hissesine sahip olan Lopez, ayrıca şirketin reklam ve yaratıcılık sorumluluğunu da alacak.

İlk Viva Movil mağazası 15 Haziran'da açılacak; bunu Miami ve Los Angeles'teki mağazaların takip edeceği bildiriliyor.

Jennifer Lopez, ABD'de Latin Amerikalıların sayısının hızla arttığını ve bu büyüyen pazarda ihtiyaçlara cevap vermek gerektiğini söylerken, uzmanlar daha önce de ABD'deki Latin Amerikalılara hitap eden girişimlerde bulunulduğunu, ancak başarı kaydedilemediğini belirtti.

BBCTürkçe'de yer alan habere göre, kısaca J-Lo olarak da bilinen Lopez, teknoloji sektörüne giren ünlüler kervanına katılmış oldu. Son zamanlarda şarkıcı Alicia Keys, Blackberry telefonlarının reklam yüzü olmuş, ancak tweet atarken iPhone kullanması dikkat çekmişti. Rapçı Dr Dre ise Beats By Dre kulaklıklarıyla büyük başarı kaydetmiş, yüzmilyonlarca dolar ciro yapmıştı.

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