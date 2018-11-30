Jennifer Lopez: 'Yüzü güzel ama poposu büyük' dediler

Jennifer Lopez, New York’ta katıldığı bir panel sırasında kariyer hayatının ilk döneminde karşılaştığı zorlukları anlattı.

1997’de Selena filmiyle şöhrete kavuştuğu andan itibaren acımasızca eleştirildiğini ifade eden sanatçı, “Her şey yapıyordum. Geri kalan herkes, ‘O dans edemez’, ‘O şarkı söyleyemez’, ‘Rol yapamaz’, ‘Yüzü güzel ama poposu büyük’ gibi yorumlar yapıyordu" dedi.

Zaman geçtikçe eleştirilere hak vermeye başladığını söyleyen Amerikalı şarkıcı "Bu durum uzun süre benim canımı yaktı” dedi.

Zamanla negatif yorumları önemsememeye başladığını belirten Lopez, “Bir gün üretmekten asla vazgeçmeyeceğimi söyledim. ‘Ben mükemmel bir şarkıcıyım, oyuncuyum ve dansçıyım’ dedim. Böyle de devam edeceğimi anlattım ve yaptım. Pes etmedim. Herkesten çok daha fazla çalıştım” şeklinde konuştu.

Yavaş yavaş özgüveninin yerine geldiğini söyleyen Latin yıldız, özellikle genç kadınlara hayallerinden vazgeçmemeleri konusunda çağrıda bulundu.