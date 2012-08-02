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Jennifer Lopez yeniden mi evleniyor?

Marc Anthony ile ayrıldıktan sonra Casper Smart ile aşk yaşayan Jennifer Lopez evlilik kurumuna hala inandığını söyledi

02 Ağustos 2012 15:45

Jennifer Lopez 7 yıllık eşi ve çocuklarının babası Marc Anthony'yle yollarını ayırdıktan kısa süre sonra kendisinden 18 yaş küçük olan dansçı Casper Smart'la aşk yaşamaya başladı.

HaberTürk'te yer alan habere göre, sevgilisiyle hem kendisinin hem de çocuklarının çok iyi anlaştığını belirten Lopez, evlilik kurumuna hala inandığını söyleyen Lopez evlilik sinyalleri verdi.

Güzel şarkıcının OK! Dergisi'ne konuşan yakınları, "Casper evlenme teklif ederse Jennifer anında 'evet' der" yorumunu yaptı.

Jennifer Lopez'in Marc Anthony'yle birlikte olduğu dönem boyunca ünlü şarkıcıyla sürekli ego çatışması yaşadığını belirten yakınlar konuşmalarını "Marc ve Jennifer birbirlerini hiçbir zaman karı-koca olarak göremedi. Mesleki karizma ve egoları her zaman ilişkilerini gölgeledi. Oysa Jennifer Casper'la ilişkisinde böyle bir problem yaşamıyor. Kendisini hayatında ilk defa evinin kadını gibi hissettiğini söylüyor. İkili bebek yapmayı bile konuşmaya başladı." şeklinde sürdürdü.

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Jennifer LopezMarc AnthonyCasper Smartevlilikçocukdansçı

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