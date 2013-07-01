T24 LogoT24 Logo
Dünya

Jennifer Lopez ve Mustafa Sandal'a insan hakları tepkisi

Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov’ın doğum günü konserinde sahne alan isimlere insan hakları örgütlerinden tepki yağdı.

01 Temmuz 2013 11:35

Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez'in yanı sıra Mustafa Sandal, Zinet Sali ve Hüsnü Şenlendirici’nin de sahne aldığı, önceki gün gerçekleşen Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov’ın 56’ncı doğum günü konseri, insan hakları örgütlerinin tepkisini çekti. İnsan Hakları Vakfı (HRF) Başkanı Thor Halvorssen “Elbette, Lopez, geçimini sağlamak için istediği diktatörün ve onun dostlarının konser verebilir. Ancak bu hareketler, Meksika’da kadına yönelik şiddeti durdurmaya yönelik Uluslararası Af Örgütü programına katılarak verdiği mesajı sarsıyor” dedi.

 

'Ağır ihlaller yapılıyor'

 

Dünyanın dördüncü büyük gaz rezervlerine sahip Türkmenistan’da ağır insan hakları ihlalleri yapıldığı ileri sürülüyor.  Berdimuhammedov’ın doğum günü, Hazar Denizi’nin kıyısındaki, Türk şirketleri tarafından inşaa edilen tesislerin de olduğu 2 milyar dolarlık turistik komplekste önceki akşam düzenlenen konserle kutlanmıştı. Üç şarkı söyleyen, dans şovuyla seyircileri coşturan Jennifer Lopez,  konserin sonunda geleneksel Türkmen kıyafetini giydikten sonra ‘Happy Birthday Mister President” (Mutlu Yıllar Sayın Başkan)” diyerek Türkmen lideri kutladı. Mustafa Sandal da bir ara izleyicilere sürpriz yaparak Türkmen milli kıyafeti ile sahneye çıktı, Türkmence ‘Kuşdepdi’ türküsünü söyledi.

 

 


 

ETİKETLER

jennifer lopezmustafa sandalziynet salihüsnü şenlendiricikonsertürkmenistangurbanguli berdimuhammedov

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24