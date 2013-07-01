Jennifer Lopez ve Mustafa Sandal'a insan hakları tepkisi

Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez'in yanı sıra Mustafa Sandal, Zinet Sali ve Hüsnü Şenlendirici’nin de sahne aldığı, önceki gün gerçekleşen Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov’ın 56’ncı doğum günü konseri, insan hakları örgütlerinin tepkisini çekti. İnsan Hakları Vakfı (HRF) Başkanı Thor Halvorssen “Elbette, Lopez, geçimini sağlamak için istediği diktatörün ve onun dostlarının konser verebilir. Ancak bu hareketler, Meksika’da kadına yönelik şiddeti durdurmaya yönelik Uluslararası Af Örgütü programına katılarak verdiği mesajı sarsıyor” dedi.

'Ağır ihlaller yapılıyor'

Dünyanın dördüncü büyük gaz rezervlerine sahip Türkmenistan’da ağır insan hakları ihlalleri yapıldığı ileri sürülüyor. Berdimuhammedov’ın doğum günü, Hazar Denizi’nin kıyısındaki, Türk şirketleri tarafından inşaa edilen tesislerin de olduğu 2 milyar dolarlık turistik komplekste önceki akşam düzenlenen konserle kutlanmıştı. Üç şarkı söyleyen, dans şovuyla seyircileri coşturan Jennifer Lopez, konserin sonunda geleneksel Türkmen kıyafetini giydikten sonra ‘Happy Birthday Mister President” (Mutlu Yıllar Sayın Başkan)” diyerek Türkmen lideri kutladı. Mustafa Sandal da bir ara izleyicilere sürpriz yaparak Türkmen milli kıyafeti ile sahneye çıktı, Türkmence ‘Kuşdepdi’ türküsünü söyledi.



