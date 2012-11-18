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Kültür-Sanat

Jennifer Lopez, son konserini Türk bayrağına sarılarak bitirdi

Kendisini izlemeye gelen yaklaşık 12 bin 500 kişiyi büyüleyen Lopez, veda konserinin finalini hit parçalarından 'On The Floor' ile yaparak sevenlerine veda etti

18 Kasım 2012 12:19

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, dünya turnesi için geldiği İstanbul'daki konser finalini Türk bayrağıyla bitirdi.

Hayranlarının karşısına son kez çıkan Lopez üçüncü ve son konserini Ülker Sports Arena'da verdi.

Konser boyunca 6 kıyafet değiştiren Lopez, enerjik danslarıyla izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

Lopez'in son konserini izleyenler arasında Tarkan, Ali Ağaoğlu, Gülben Ergen, Fulya Eyilik, Hande Acar, Serhan Süzer, Gülümsün Saatçi, Serdar Eren, İzzet Sanem Habib, Kaan Boyner, Mehmet Ali Birand, Akın Öngör, Sanem Altan, Erol ve Tilda Tezman, Önder Bekenşir, Deniz Akel, Burcu Güneş, Kathy Hakko, Aslı Şen, Ece Doğulu ve Erkan Tabanca gibi ünlü isimler de vardı.

Konser alanında saat 19:00'da kapıların açılmasının ardından önce DJ setiyle Pascal Nouma, sonra Bedük sahne aldı.

Jennifer Lopez, açılış şarkısını "Never Gonna Give Up" ile yaptı. Konser için hazırladığı repertuarda "Let's Get Loud", "If You Had My Love", "I'm Glad", "Waiting For Tonight", "Jenny From The Block" ve "Hold It Don't Drop It" adlı parçalarına yer verdi.

Kendisini izlemeye gelen yaklaşık 12 bin 500 kişiyi büyüleyen Lopez, veda konserinin finalini hit parçalarından "On The Floor" ile yaparak sevenlerine veda etti.

Jennifer Lopez, konseri bir dansçısının getirdiği Türk bayrağını kaldırdı, ardından da bayrağa sarılarak finali yaptı.

Lopez'in İstanbul'da verdiği üç konseri toplamda 36 bin kişinin izlediği bildirildi.

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