Jennifer Lopez özür diledi

T24- KKTC'de bir otelin açılışı nedeniyle gerçekleşecek olan konserini iptal eden ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, yaptığı açıklamalarla tepki çekmişti. Organizatör Cüneyt Ortan'ın girişimiyle Lopez, Türk halkından özür diledi. İşte ünlü yıldızın gönderdiği özür e-postası...



"Benimle ilgili gelişen bu durumdan çok üzgünüm. Söz konusu açıklama bilgim ve onayım olmadan yapılmıştır. Oysaki politik konularda yorum yapmamak benim kişisel prensibimdir. Dünyanın her tarafındaki hayranlarımı seviyorum. Eğer meydana gelen bu durumdan üzülenler ve alınanlar oldu ise içtenlikle özür dilerim. Gerçekten çok üzgünüm."