T24 LogoT24 Logo
Magazin

Jennifer Lopez özür diledi

KKTC'de otel açılışında vereceği konseri iptal eden Jennifer Lopez Türklerden yaptığı açıklamalar için özür diledi.

12 Temmuz 2010 03:00

T24- KKTC'de bir otelin açılışı nedeniyle gerçekleşecek olan konserini iptal eden ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, yaptığı açıklamalarla tepki çekmişti. Organizatör Cüneyt Ortan'ın girişimiyle Lopez, Türk halkından özür diledi. İşte ünlü yıldızın gönderdiği özür e-postası...

"Benimle ilgili gelişen bu durumdan çok üzgünüm. Söz konusu açıklama bilgim ve onayım olmadan yapılmıştır. Oysaki politik konularda yorum yapmamak benim kişisel prensibimdir. Dünyanın her tarafındaki hayranlarımı seviyorum. Eğer meydana gelen bu durumdan üzülenler ve alınanlar oldu ise içtenlikle özür dilerim. Gerçekten çok üzgünüm."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24