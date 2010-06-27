Jennifer Lopez KKTC'de sahneye çıkacak

T24- Jennifer Lopez, eşi Marc Anthony ve ikizleriyle birlikte KKTC’ye geliyor. Lopez, Girne’de 220 milyon dolara mal olan Cratos Premium adlı otelin 24 Temmuz’daki gala gecesinde sahneye çıkacak. O gün Lopez, aynı zamanda 41’inci yaş gününü de kutlayacak.

JENNİFER LOPEZ FOTOĞRAF GALERİSİ



LAS Vegas’ın büyülü dünyasını, Paris’in lezzetlerini, İbiza’nın karşı konulmaz eğlencesini ve Bali’nin sakinliğini aynı çatı altında buluşturmayı hedefleyen Cratos Premium’un, 20 Temmuz’da yapılacak olan resmi açılışının ardından, 24 Temmuz’da gerçekleştirilecek gala gecesinde dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez sahneye çıkacak. Otelin büyük açılışının yapılacağı 24 Temmuz aynı zamanda, Jennifer Lopez’in doğum günü. İlk kez doğum gününde sahneye çıkacak sanatçı bu özel geceye, eşi Mark Anthony, ikiz çocukları ve Amerika’dan gelen yakın dostlarıyla birlikte katılacak. Cratos Premium, gala davetinden sonra Jennifer Lopez, eşi ve misafirleri için eşi benzeri görülmemiş, sürprizlerle dolu bir doğum günü partisi hazırlıyor.

220 milyonluk otel

220 milyon dolar gibi dev bütçeye mal olan Cratos Premium’da bar, beach club, disko, taverna, meyhane, jazz club, balıkçı, kebapçı, Uzakdoğu restoranı gibi eğlence ve yeme-içmeye dair her türlü hizmeti olacak. Toplam 200 bin metrekare inşaat alanı ile Kıbrıs’ın turizm başkenti Girne’nin en büyük otelleri arasında yer alan Cratos Premium, adanın en büyük turizm yatırımı.

Kocası ve ikizleriyle kutlayacak

LATİN Amerika asıllı ABD’li şarkıcı Jennifer Lopez, Kıbrıs’a şarkıcı eşi Marc Anthony ve 2 yaşlarındaki ikizleri Emme Maribel ve “Max” David’le gelecek