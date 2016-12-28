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Jennifer Lopez ile Drake birlikte mi?

Rihanna, paylaşılan fotoğrafın ardından Lopez'i takip etmeyi bıraktı

28 Aralık 2016 19:35

Jennifer Lopez'in sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf, "yakın arkadaşı Rihanna'nın eski sevgilisi olduğu ileri sürülen Drake ile aşk yaşadığı" iddialarına neden oldu. Jennifer Lopez'in paylaştığı fotoğrafın ardından Rihanna'nın Lopez'i takibi bırakması dikkati ise dikkati çekti.

Lopez, Latin Grammy töreninde eski eşi Marc Anthony ile samimi şekilde görüntü vermiş ve "Yeniden barıştılar" söylentilerine yol açmıştı. Lopez'in Drake ile  pozunu Instagram sayfasında paylaşması, ilişkisinin duyurusu olarak yorumlandı. Her ne kadar Lopez, Drake ile çekilen pozuna ilişkin bir açıklama yazmasa da hayranları bu samimi pozları yeni bir aşk olarak yorumladı.

Drake ile uzun yıllardan beri arkadaş olan ve son olarak sevgili oldukları ileri sürülen Rihanna’nın Instagram hesabından Jennifer Lopez’i takip etmeyi bırakması da Rihanna’nın ikiliyi kıskandığı ve Lopez-Drake aşkı iddialarını güçlendirdi.

28 yaşındaki Rihanna ile Lopez’in aralarındaki 19 yıllı yaş farkına rağmen yakın arkadaş oldukları biliniyor. Öte yandan Rihanna, Drake’i takibi ise ekim ayının başlarında bırakmıştı.

2016 MTV Video Müzik Ödülleri gecesinde Michael Jackson Vanguard ödülünü kazanan Rihanna’yı, ödülünü vermek üzere sahneye çağıran kişi Drake olmuş ve sahnedeki anlar törene damga vurmuştu.

Rihanna hakkında bir konuşma yapan Kanadalı şarkıcı, Rihanna ile 11 yıl önce tanıştıklarını ve o zamandan beri ona aşık olduğunu söylemişti. "O benim 22 yaşından beri aşık olduğum kadın” diyen Drake, “Dünyadaki en iyi arkadaşlarımdan biri ve tüm yetişkinlik hayatım boyunca onu hep üstün gördüm” demişti. İkilinin sahnede birbirlerine sarılıp öpüşmeleri, gecenin en akılda kalan karesi olmuştu.

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