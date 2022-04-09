T24 LogoT24 Logo
Magazin

Jennifer Lopez ile Ben Affleck yıllar sonra yine nişanlandı

"Sizinle gerçekten heyecanlı bir hikaye paylaşmak istiyorum"

09 Nisan 2022 20:00

Jennifer Lopez ile 18 yıl aranın ardından tekrar bir araya gelen Ben Affleck, ilişkilerini nikah masasına taşıyor. Geçtiğimiz yıl aşklarını resmiyete dökmeye karar veren çift, nişanlandı.

Bir dönem magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olarak gösterilen, şarkıcı Jennifer Lopez (52) ile aktör Ben Affleck (49), sürpriz bir ayrılık yaşayarak nişan yüzüklerini atmıştı. Yıllar sonra yeniden bir araya gelen ikili, ikinci baharlarını yaşıyor. Uzun süredir evleneceklerine dair dedikodular çıkan çift, sonunda söylentileri doğruladı. Güzel haberi Jennifer Lopez'in sözcüsü People Dergisi'ne açıkladı.

jenniferlopezbenaffleck
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24