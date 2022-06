Jennifer Lopez ile Ben Affleck yıllar sonra yine nişanlandı

Lopez de müjdeli haberi sosyal medya üzerinden duyurdu. Ardından Twitter hesabından paylaştığı videoda nişan yüzüğüne dikkat çeken ünlü yıldız, "Sizinle gerçekten heyecanlı bir hikaye paylaşmak istiyorum." dedi. Bir hayli mutlu ve heyecanlı olduğu görülen Jennifer Lopez'e takipçilerinden tebrik mesajları yağdı.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck, "The Interest" film setinde tanışmıştı ancak o dönem ünlü şarkıcı, Chris Judd ile evliydi. Lopez, Judd'dan boşandıktan sonra Affleck ile büyük bir aşka yelken açmıştı. İkili, ardından nişanlanarak, evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Hatta Affleck, o dönem Lopez'in albümünün en ünlü şarkısı 'Jenny from the Block'ın klibinde bile rol almıştı.

Çiftin aşkları, ortaya atılan iddiaların ardından yarım kalmıştı. Jennifer Lopez'e 2.5 milyon dolarlık pembe elmas bir nişan yüzüğü takan Ben Affleck'in yüzüğü olmadan kulüplerde eğlendiği öne sürülmüştü. Ünlü aktörün film çekimi için gittiği Kanada'da bir kulüpte kadınlarla birlikte olduğu da iddia edilmişti.

İkili, haklarında çıkan bu dedikoduların ardından önce evlilik tarihlerini ertelemiş, ardından da 2004 yılında yollarını ayırdıklarını duyurmuştu. Ayrılığı isteyen tarafın Ben Affleck olduğu konuşulurken, oyuncu kısa bir süre sonra Jennifer Garner ile evlenmişti. Jennifer Lopez'in de hayatına eski arkadaşı olan ünlü şarkıcı Marc Anthony girmişti.