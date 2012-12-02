Jennifer Lopez Endonezya'da 'kapandı'

ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, gittiği Endonezya konserinde yetkililerin ricası üzerine sahneye kapalı kıyafetlerle çıktı.

Dünya turnesi kapsamında Türkiye'de de 3 konser veren ABD'li şarkıcı Lopez'in son durağı Endonezya oldu.

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre, Başkent Jakarta'da sahne alan Lopez, farklı giyim tarzıyla dikkat çekti.

Transparan ve dekolte kıyafetleriyle yaptığı sahne şovunun aksine sanatçı daha kapalı kostümleri tercih etti.

Lopez'in bu kararı almasında Endonezyalı yetkililerin uyarılarının etkili olduğu belirtildi.

ABD'li şarkıcılar Lady Gaga ve Rihanna da geçtiğimiz yıllarda muhafazakar kesimin muhalefeti nedeniyle Endonezya konserlerini iptal etmişti.

Jennifer Lopez, 53 konserlik dünya turunu, 22 Aralık'ta Porto Riko'da sonlandıracak.