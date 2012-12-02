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Jennifer Lopez Endonezya'da 'kapandı'

Lopez'in, Endonezya konserinde kapalı kostümler tercih etmesinde yetkililerin uyarılarının etkili olduğu belirtildi

02 Aralık 2012 12:10

ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, gittiği Endonezya konserinde yetkililerin ricası üzerine sahneye kapalı kıyafetlerle çıktı.

Dünya turnesi kapsamında Türkiye'de de 3 konser veren ABD'li şarkıcı Lopez'in son durağı Endonezya oldu.

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre, Başkent Jakarta'da sahne alan Lopez, farklı giyim tarzıyla dikkat çekti.

Transparan ve dekolte kıyafetleriyle yaptığı sahne şovunun aksine sanatçı daha kapalı kostümleri tercih etti.

Lopez'in bu kararı almasında Endonezyalı yetkililerin uyarılarının etkili olduğu belirtildi.

ABD'li şarkıcılar Lady Gaga ve Rihanna da geçtiğimiz yıllarda muhafazakar kesimin muhalefeti nedeniyle Endonezya konserlerini iptal etmişti.

Jennifer Lopez, 53 konserlik dünya turunu, 22 Aralık'ta Porto Riko'da sonlandıracak.

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