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Jennifer Lopez de İstanbullu oldu

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda devam eden bir inşaat projesinden ev satın alarak İstanbul'un sakinlerinden oldu

19 Kasım 2012 19:24

 

Dünya turnesi kapmasında Türkiye'de üç konser veren Latin şarkıcı Jennifer Lopez,  İstanbul Anadolu Yakası'nda inşaatı devam eden bir projeden ev satın aldı.
 
İnşaat firmasının Ataşehir'deki satış ofisindeki törenine katılan Lopez, anahtarını teslim alırken, İstanbul'a yaptığı ziyaretten memnun olduğunu dile getirerek, ''Hayran kaldığım İstanbul'da gelecekte daha çok vakit geçirmek istiyorum'' dedi.
 
Kompleks içinde yer alması planlanan 400 metre uzunluğundaki alışveriş caddesini de şimdiden merak ettiğini söyleyen Lopez, satın aldığı dairenin manzarasının kendisini heyecanlandırdığını belirtti.
 
Lopez, evinin anahtarını şirket yetkilileri Ahmet Taçyıldız ve Erdinç Varlıbaş'ın elinden aldı.
 
Evin sembolik anahtarı olarak 200 yıllık antika bir anahtar alan Jennifer Lopez, törende tapusunu da teslim aldı.
 

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