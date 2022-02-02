Jennifer Lopez, Ben Affleck'le yeniden başlayan ilişkilerini anlattı: Güzel bir aşk hikâyesi

Şarkıcın Jennifer Lopez, yeniden birlikte olduğu sevgilisi oyuncu Ben Affleck ile ilişkilerini “güzel bir aşk hikâyesi” olarak tanımladı.

People dergisine konuşan Jennifer Lopez, aşk hayatından bahsetti. Daha önce nişanlanıp ayrıldığı Ben Affleck’le birkaç aydır yeniden birlikte olan Lopez, ikinci şansa sahip oldukları için çok “şanslı” hissettiğini söyledi.

Jennifer Lopez, “Yıllar önce olduğundan daha güzel hissettiriyor. İlişki için daha çok minnettarlık ve kutlama hâli var ve bu güzel” dedi.

Lopez, Affleck’le “mutlu ve sevgi dolu” ilişkisini korumak istediklerini de ekledi.