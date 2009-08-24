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Jennifer Lopez 40 yaşında

Jennifer Lopez, eşi Marc Anthony ve yakın arkadaşlarıyla 40.yaşını kutladı.

24 Ağustos 2009 03:00

Eşi Marc Anthony ile birlikte New York'ta yakın dostlarının da katıldığı bir partiyle 40 yaşını kutlayan Jennifer Lopez, güzelliği ve enerjisiyle görenleri kendisine hayran bırakıyor.

İkiz bebek doğurmasına rağmen kısa sürede formuna kavuşan ve güzel vücuduyla boy gösteren Lopez'in 40 yaşındaki hali geçmiş yılları hiç aratmıyor. Lopez'in hayranları, internet sitesinde ünlü yıldıza övgüler yağdırıyor.

Giyim tarzıyla trendleri yakından takip eden ünlü şarkıcı, şıklığıyla Hollywood'un en şık kadınları arasında yer alıyor.

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