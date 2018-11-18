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Magazin

Jennifer Lopez, 20 dakikada 2 milyon dolar kazandı

Lopez, hiç şarkı söylemeden 2 milyon dolar kazandı

18 Kasım 2018 16:55

Önceki gün Katar'da bir alışveriş merkezi açılışına katılan dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 20 dakikada 2 milyon dolar gelir elde etti.

Son olarak yeni klibinin çekiminde giydiği ilginç kıyafetle magazin basınında geniş yer edinen ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, şimdi de 20 dakikada kazandığı parayla gündeme geldi.

49 yaşındaki ABD’li şarkıcı, Katar'daki Doha Festival City adlı alışveriş merkezinin açılışına katıldı.

Ünlü şarkıcı, 20 dakika boyunca sahnede kaldı.

Hiç şarkı söylemeyen Lopez, sadece soruları yanıtlayarak 2 milyon dolar (yaklaşık 11 milyon lira) aldı.

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