Jennifer Lawrence: Kayalar popo kaşımak için o kadar harikaydı ki...

Amerikalı oyuncu Jennifer Lawrence, Hawaii'de yerlilerin kutsal saydığı bir kayayı 'poposunu kaşıyarak' devirdiği için özür diledi. Lawrence, “Hawaii’de çekim yapıyorduk. Kutsal kayalar vardı. Atalarıyla ilgili bir şeydi… Kim bilir… Kutsaldılar ve üzerlerine oturmamanız gerekiyordu. Çünkü cinsel organlarınızı onlara değdirmemeniz gerekiyordu. Fakat bütün bu çekim boyunca ben ıslak kıyafetler içindeydim. Ve kayalar popo kaşımak için o kadar harikaydı ki… " dedi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; Amerikan magazin dünyası, Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence’ın Hawaii’de yerlilerin kutsal olduğuna inandığı bir kayayı ‘poposunu kaşıyarak’ devirdiğini gülerek anlatması ve tepkiler üzerine özür dilemesini konuşuyor. Lawrence, Facebook üzerinden yaptığı özür açıklamasında, ‘Hawaii halkına saygısızlık etmek istemediğini’ savundu.

Tartışma, ünlü oyuncunun yeni filmi Passengers’ın tanıtımı için BBC’de konuk olduğu The Graham Norton Show’da anlattıklarıyla patlak verdi. ‘Kaya olayı’ndan haberdar olduğu belli olan sunucu, “Hazır kültürel farklardan söz ederken, siz Açlık Oyunları’nın bir kısmını Hawaii’de çektiniz” diyerek Lawrence’a döndü. “Aman tanrım, bunu nereden biliyorsunuz” diye şaşıran Oscar ödüllü oyuncu, yaşananları şu ifadelerle anlattı:

"Az daha birisi ölüyordu"

“Hawaii’de çekim yapıyorduk. Kutsal kayalar vardı. Atalarıyla ilgili bir şeydi… Kim bilir… Kutsaldılar ve üzerlerine oturmamanız gerekiyordu. Çünkü cinsel organlarınızı onlara değdirmemeniz gerekiyordu. Fakat bütün bu çekim boyunca ben ıslak kıyafetler içindeydim. Ve kayalar popo kaşımak için o kadar harikaydı ki… (Lawrence bu noktada, kayalar üzerinde nasıl kaşındığını canlandırmalı olarak ve gülerek gösteriyor) Sonra popomu sürttüğüm kayalardan biri gevşedi. Dev bir kayaydı ve dağdan aşağı yuvarlanmaya başladı. Ve az daha ses görevlilerimizden birini öldürüyordu. Çok büyük bir olaydı. Bütün Hawaiililer “Aman tanrım, lanet gerçek oldu!” diye bağırıyordu. Bense bir köşede ‘Lanetiniz benim, onu popomla yerinden oynattım’ diyordum.”

"Kıçını atalarımızın üzerinden çek"

Lawrence’ın bu açıklamalarının ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Binlerce eleştiri mesajı paylaşılırken, bir Hawaiili’nin “Onun için komik çünkü bu kültüre mensup değil. Fakat tarihsel veya kültürel bir alanı yok etmek büyük ölçüde suçtur” tepkisini gösterdi. Bir diğer Hawaiili de “Eğer kutsal olduklarını bilmeseydi sorun yok fakat Hawaiililerin bu kayaları önem atfederek inşa ettiğinin farkında olmasına rağmen önemsiz gibi konuşması büyük hayal kırıklığı” diye yazdı. ABD’deki Wesleyan Üniversitesi’nden yerliler ve karşılaştırmalı sömürgecilik üzerine dersler veren J Kēhaulani Kauanui de, The Guardian gazetesi için ‘Jennifer Lawrence, lütfen k.çını atalarımızın üzerinden çek‘ başlıklı bir makale kaleme aldı.

Kendini savundu

Lawrence ise nihayetinde özür dilemek zorunda kaldı. Ünlü oyuncu Facebook’tan yaptığı açıklamada, “Hawaii halkına hiçbir şekilde saygısızlık etmek istemedim. ‘Lanet’in kendim olduğumu söyleyerek gerçekten kendimi aşağıladığımı düşünüyordum. Fakat bunun neden komik olmadığını anlıyorum ve eğer birilerini incittiysem, onlardan özür diliyorum” ifadesini kullandı.