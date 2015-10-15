Jennifer Lawrence: Hollywood cinsel ayrımcılık yapıyor

Hollywood yıldızı Jennifer Lawrence, Hollywood'un erkek oyunculara daha fazla para vererek cinsiyet ayrımcılığı yaptığını yazdı.

'Açlık Oyunları'nın yıldızı, hem erkek oyunculardan daha az para aldığını hem de bir fikrini ifade edeceği zaman, erkeklerin tersine, kendisini 'sevimli' olmak zorunda hissettiğini" yazdı.

Senarist ve oyuncu, ‘Girls’ dizisiyle yıldızlaşan Lena Dunham’ın web sitesi ‘Lenny’ye yazan Lawrence, aldığı ücretin ne kadar az olduğunu Sony Pictures’ın mail’leri hack’lendiği zaman anladığını yazdı:

“Sony’ye değil kendime sinirlendim. Hemen pes ettiğim için pazarlık konusunda iyi olamadım.”

Sony'nin sistemi kasımda hack’lenmiş ve sistemden sızan mail’ler gazete manşetlerinde yer almıştı. Sony’nin patronu Amy Pascal’ın emaillerinden sızan en ilgi çekici bilgilerden biri, ‘American Hustle’da rol alan oyuncular Jennifer Lawrence ile Amy Adams’ın, yapımın erkek oyuncularından daha az para aldığıydı.

"Şımarık demesinler diye…"

En çok ‘Açlık Oyunları’ndaki rolüyle tanınan Lawrence kaleme aldığı yazıda, neden daha fazla kazanmak için mücadele etmediği hakkında daha fazla detay da verdi. Lawrence anlaşmaları yaparken ücret konusunda gerçek bir kavga vermediğini zira ‘zor’ ya da ‘şımarık’ bir oyuncu gibi görünmek istemediğini yazdı:

“O zamanlar bu iyi bir fikir olarak görünüyordu. Ta ki internete sızan ücret bordrolarını görüp, çalıştığım erkeklerin hiçbirinin ‘zor’ ya da ‘şımarık’ görünmek gibi bir kaygısı olmadığını fark edene kadar…”

Ünlü oyuncu bir kadın olarak Hollywood’da kendisine nasıl davranıldığından şöyle bahsetti:

“Tüm gün boyunca tek duyduğum, gördüğüm kendi fikirlerinden bahseden erkekler... Ben kendi düşüncelerimi aynı netlikte ifade ettiğimde, saldırgan bir şeyler söylemişim gibi düşünülüyor. Fikrimi ‘hoşa gidecek’ bir şekilde söylemenin yolunu bulmak ve hâlâ ‘sevimli’ biri olarak kalabilmeye çabalıyorum!"

Bu konu hakkında konuşan son isim Hollywood’un en başarılı oyunlarından Meryl Streep olmuştu. Streep film endüstrisindeki cinsiyetçiliği gündeme getirip kendisinin bile erkek aktölerden daha az ücret aldığını söylemişti.