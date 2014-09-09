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Kültür-Sanat

Jennifer Lawrence Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

İki yılda Oscar'dan BAFTA'ya sinema dünyasının tüm saygın ödüllerini toplayan genç oyuncu Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

09 Eylül 2014 13:19

Son günlerde internete sızan çıplak fotoğrafları nedeniyle zor zamanlar yaşayan genç oyuncu Jennifer Lawrence, geçen iki yılda Oscar'dan BAFTA'ya sinema dünyasının tüm saygın ödüllerini topladı. ‘X-Men’, ‘Umut Işığım’ ve ‘Açlık Oyunları’ gibi filmlerle dünya çapında tanınan Lawrence şimdi de Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. 

Gazetevatan'ın, ABD basınından Vanity Fair'e dayandırdığı haberine göre, Lawrence Guiness Rekorlar Kitabı tarafından ‘En Çok Kazanan Aksiyon Türü Kadın Kahramanı’ ilan edildi. Lawrence'ın başrolünü üstlendiği ‘Açlık Oyunları’ ise ‘En Fazla Kazanan Kıyamet Sonrası Konulu Film’ olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. 

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