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Jennifer Lawrence, film çekimi sırasında patlayan cam nedeniyle gözünden yaralandı

07 Şubat 2021 09:16

Hollywood yıldızı Jennifer Lawrence, film çekimleri sırasında cam patlaması sonucu gözünden yaralandı. 

Daily Mail'de yer alan habere göre, Leonardo DiCaprio ile birlikte bilim kurgu filmi Dont Look Up'ın çekimlerini sürdüren Jennifer Lawrence, çekimler sırasında yaralandı. 

Bir isyan sahnesi sırasında çöp kutusunun pencereye fırlatıldığı sahnede camın patladığı, cam parçasının Lawrence'ın göz kapağına geldiği öğrenildi. 

Lawrence'ın kanamasının artması nedeniyle çekimler durduruldu. Lawrence'ın olaydan etkilendiği ancak durumunun şu an iyi olduğu öğrenildi. 

 

 

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