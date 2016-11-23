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Kültür-Sanat

Jennifer Lawrence: Bana yaklaşan yabancılardan korkuyorum

Jennifer Lawrence, Vanity Fair dergisinin tatil sayısına kapak oldu

23 Kasım 2016 12:26

Oyuncu Jennifer Lawrence, 2014 yılında çıplak fotoğraflarının internete sızmasının ardından özel hayatına çok daha önem verdiğini söyledi. 26 yaşındaki Lawrence, “Beni bildiğinizi sanıyorsunuz ama bir yabancı olarak bana yaklaştığınızda korkuyorum. Kendi alanımı fazlasıyla koruyorum” dedi.

Jennifer Lawrence, Vanity Fair dergisinin tatil sayısına kapak oldu. 

"Özel yaşam gizliliği tam zamanlı bir iş ve ben çok çalışıyorum” şeklinde konuşan oyuncu, “Kapımın önünde 10 tane adam (muhabir) uyuyor ve bu hoş bir şey değil. Ama bunu insanlara anlattığımızda onlar bizim çok şanslı olduğumuzu düşünüyorlar” itirafında bulundu.

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Jennifer Lawrence

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