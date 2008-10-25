Jennifer Hudson'ın kara günü

Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Jennifer Hudson'ın annesi ve erkek kardeşi ölü bulundu.



TMZ internet sitesi, Jennifer Hudson'ın annesi Darnell Donnerson ile kardeşi Jason'ın, Chicago kentindeki evlerinde vurulmuş olarak bulunduğunu duyurdu.



TMZ, anne ve kardeşin cesedinin, Huddson'ın yakınlarda oturan kuzeni tarafından bulunduğunu bildirdi.



Chicago Tribune gazetesi ise, polis kaynaklarına dayanarak, ölümlerin aile içindeki huzursuzlukla bağlantılı olabileceğini yazdı.



Hudson, 2006 yılında "Dream Girls" filminde canlandırdığı Effie White rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu Oscar'ın almıştı.

