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Jennifer GQ için soyundu

Seksi aktris Jennifer Aniston, GQ Magazine için bir kez daha soyundu. Oyuncunun dergi için verdiği pozlar tartışma yarattı.

14 Aralık 2008 02:00

Seksi aktris Jennifer Aniston, GQ Magazine için bir kez daha soyundu. Ancak başarılı oyuncunun dergi için verdiği birbirinden seksi pozlar tartışma yarattı. Yabancı basın, pozların gerçek olmadığını iddia etti.

Kapak için çırılçıplak soyunan Aniston, boynuna bir kravat takmayı ihmal etmedi.

GQ Magazine’in 2009 Ocak sayısı için objektif karşısına geçen ünlü oyuncu Jennifer Aniston, derginin kapağında da yer alan çıplak fotoğraflarıyla dikkat çekti.

Ancak Altın Küre ödüllü oyuncu Jennifer Aniston’ın seksi pozları yabancı basında tartışma yarattı. Yabancı basında, Aniston’un bu pozları gerçekten vermediği ve ‘photoshop’ yapıldığı haberleri yer aldı.

Üst üste yaptırdığı estetiklerle konuşulan güzel yıldız, 39 yaşında.

Daha önce de kapak olmuştu

Yakışıklı aktör Brad Pitt‘le evliliği noktaladıktan sonra Vanity Fair dergisine seksi pozlarla kapak olan ve satışları patlatan Jennifer Aniston, GQ için de objektif karşısına geçmiş ve derginin 2005 yılında, ilk kez geleneksel ‘yılın erkekleri’ konulu Aralık sayısının kapağında yer almıştı.

Dergi, Pitt’le olan ayrılığını vakur ve metanetli bir şekilde atlattığı için Aniston’ı ‘yılın kadını’ seçmişti.

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