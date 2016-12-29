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Jennifer Aniston: Mutsuz, yalnız ve çocuksuz bir kadın damgası yemek beni üzüyor

"Son 15 yılda bunun başıma kaçıncı kez geldiğini tahmin edemezsiniz"

29 Aralık 2016 17:24

ABD'li oyuncu Jennifer Aniston, hamile olduğu yolunda çıkan iddialarla ilgili olarak "Son 15 yılda bunun başıma kaçıncı kez geldiğini tahmin edemezsiniz. Gerçekten artık çok sıkıldım. Mutsuz, yalnız ve çocuksuz bir kadın damgası yemek artık beni çok üzüyor" dedi.

Marie Claire dergisine konuşan Jennifer Aniston açıklamaları şöyle:

"Medeni durumum yüzünden eleştirildim, boşandığımda eleştirildim, erkek arkadaşımın olmaması sebebiyle eleştirildim. Bazı olaylar bardağın taşmasına eden oldu. Annemi yeni kaybetmiştim ve tatilden henüz dönmüştük. Birden tüm magazin basını üzerimize geldi. New York'a döndüğümüzde bir grup magazin muhabiri etrafımızı sardı. Sonra bir dergide hamile olduğum haberini gördüm. Bir de karnımı halka içine aldıkları bir fotoğrafımı basmışlardı. Son 15 yılda bunun başıma kaçıncı kez geldiğini tahmin edemezsiniz. Gerçekten artık çok sıkıldım. Mutsuz, yalnız ve çocuksuz bir kadın damgası yemek artık beni çok üzüyor"

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