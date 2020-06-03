Jennifer Aniston'ın çıplak portresi Koronavirüs yardımı için açık artırmaya çıkıyor

Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, çıplak poz verdiği ünlü porteyi Koronavirüs yardımı için açık artırmaya çıkardı.

Efsane dizi Friends'in 16 yıl sonra seyirciyle buluşacak özel bölümüyle gündemde olan Jennifer Aniston; Instagram hesabından 1995'te çekilen çıplak portresinin. dünyada 6 milyon 470 binden fazla kişiyi etkileyen Koronavirüs mücadelesi için açık artırmaya çıkacağını duyurdu.

Paylaştığı metinde, "Sevgili dostum Mark Seliger; Redcarpet Advocacy ve Christie's ile işbirliği yaparak, benimki de dahil 25 portresini Covid-19 yardımlarına destek için açık artırmaya çıkardı" diye yazan Aniston, portrenin satış gelirinin tamamının ülke çapında sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlı kişilere ücretsiz Koronavirüs testi ve tedavisi için kullanıcağını belirtti.

Fotoğrafı çeken Seliger, ilk bölümü önceki yıl yayımlanan Friends'in oyuncu kadrosunu fotoğraflamak için görevlendirilmişti. Fotoğrafa şimdiye kadar gelen en yüksek teklif 6 bin 500 dolar oldu.

12 Haziran'da sona erecek müzayedeye dahil edilen diğer ünlü portrelerinin içinde Leonardo DiCaprio, Oprah Winfrey, Brad Pitt, Billy Eilish ve Lenny Kravitz de var.