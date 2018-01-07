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Jennifer Aniston ile Angelina Jolie aynı sahneyi paylaşacak

Jennifer Aniston ile Angelina Jolie'nin birbirine fazla yakın masalarda oturmamasına da özen gösteriliyor

07 Ocak 2018 02:32

Geçmişte Brad Pitt ile evlenen ve boşanan Jennifer Aniston ile Angelina Jolie, Altın Küre ödül töreninde sunuculuk yapacak. Önceleri aynı ortamda bile bulunmamaya özen gösteren Aniston ile Jolie, her ne kadar yan yana durmayacak olsalar da aynı sahneyi paylaşacaklar.

İki ünlü ismin yanı sıra Dame Helen Mirren, Hugh Grant, Isabelle Huppert, Ricky Martin ve Emma Stone da gecede ödül kazananları açıklayacak diğer ünlülerden. Törenin ana sunuculuğunu ise Seth Meyers üstleniyor.

Kulislerde konuşulanlara göre Jennifer Aniston ile Angelina Jolie'nin birbirine fazla yakın masalarda oturmamasına da özen gösteriliyor. Oturma düzenini hazırlayan Hollywood Yabancı Basın Birliği'nin üyesi Jenny Cooney'in iki yıldızı birbirlerine yakın oturtmamak için çaba gösterdiği belirtiliyor.

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