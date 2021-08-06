Jennifer Aniston, aşı olmayanlarla arkadaşlığını neden kestiğini açıkladı

Oyuncu Jennifer Aniston, Koronavirüs’e karşı aşı yaptırmayan bazı arkadaşlarıyla ilişkisini kestiğini söyledi. Aniston kararını açıklarkan “Çünkü varyant virüse yakalandıysanız bana bulaştırma ihtimaliniz var” ifadelerini kullandı.

BBC’de yer alan habere göre, hafta başında Koronavirüs’e karşı aşı olmanın ahlaki ve profesyonel bir sorumluluk olduğunu söyleyen Jennifer Aniston, kendi hayatında da aşıyı reddeden bazı insanları çıkardığını söylemişti.

Takipçilerinin “Aşı olduğunuz hâlde neden bu kadar endişelisiniz?” sorusuna Instagram üzerinden yanıt veren Aniston, “Çünkü varyant virüse yakalandıysanız bana bulaştırma ihtimaliniz var. Biraz hasta olabilir ancak hastanede yatmam ya da ölmem” dedi.

Aniston, kendisinin de virüsü aşı olmayan birine hâlâ bulaştırabileceğini söyledi.