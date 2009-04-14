Jennifer Aniston anne olacak

Evlat edinme ikinci seçenek



İş hayatında yakaladığı başarıyı bir türlü özel hayatına taşıyamayan Jennifer Aniston, hayatına yeni bir yön çizmeye karar verdi. Rockçı sevgilisi John Mayer'la geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran Aniston'ın bir süredir hamile kalabilmek için tedavi gördüğü söyleniyor. Mayer'la ilişki yaşadığı dönemde sevgilisinden bir bebek sahibi olmayı planlayan Aniston'ı, ilişkinin bitmesi de yıldırmadı. 40 yaşındaki ünlü aktris, yaşı daha fazla geçmeden anne olmaya karar verdi.Aniston, sperm bankası aracılığıyla bebek sahibi olmayı istiyor. Evlat edinmek yerine kendi bebeğini doğurmayı isteyen ünlü aktrisin son günlerde Los Angeles'taki bir sperm bankasının kapısını aşındırdığı söyleniyor. Hamile kalamazsa evlat edinmeyi ikinci seçenek olarak düşünen Aniston, bu konuda yakın çevresinden de destek görüyor. Yeni filmi 'Marley&Me'de üç çocuk sahibi bir anneyi oynayan güzel yıldız, anneliğe rolü gereği bile olsa çok ısındığını dile getiriyor