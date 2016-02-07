Jeneratör sesinden uyuyamayınca bankaya dava açtı

Ankara'da, evine yakın banka şubesinin jeneratörünün sesinden uyuyamaması nedeniyle yaşam kalitesinin düştüğünü savunan kişi, banka şubesi hakkında 6 bin lira manevi tazminat talebiyle dava açtı.

Davacı M.A.K'nın avukatı Saruhan Gence Başaran tarafından açılan davanın dilekçesinde, müvekkilinin bir bankanın Topraklık şubesine yakın evde yaşadığı bildirildi. Bankaya ait jeneratörün kişinin yatak odasına yaklaşık 10-15 metre uzakta olduğu belirtilen dilekçede, jeneratörün yüksek ve rahatsız edici sesinin özellikle gece çalıştığında müvekkilinin uykusunu böldüğü, sağlığını olumsuz yönde etkilediği öne sürüldü.

Davacının, jeneratörün çalıştığında verdiği sesin insan sağlığı açısından zararlı olup olmadığının tespiti için 14 Ekim 2015'de Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) başvurduğu kaydedilen dilekçede, BİMER'in konuyu ilgili ilçe belediyesine ilettiği, belediyenin yaptığı ölçümde jeneratörün yasal gürültü değerini aştığının tespit edildiği ifade edildi.



"Yaşam kalitesi düştü"



Dilekçede, gürültü konusundaki şikayetlerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kapsamında değerlendirilmesi üzerine M.A.K'nın banka şubesini, bakanlığa şikayet ettiği kaydedildi.

Banka hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda da bulunulduğu belirtilen dilekçede, şöyle denildi:

"Müvekkilimiz bu durumun giderilmemesi yüzünden özellikle geceleri uyuyamamakta, bu durum da kendisinde stres, uykusuzluk, uykusuzluğa bağlı verim düşüklüğü yaratmakta olup yaşam kalitesini düşürmektedir. İlgili bankanın söz konusu jeneratörü hukuka ve aldığı ruhsata aykırı bir şekilde bulundurduğunu müvekkilimiz kendi harici araştırmaları neticesinde öğrenmiş bulunmaktadır."

Dilekçede, bankanın ihmali nedeniyle M.A.K'nın zarara uğradığı gerekçesiyle 6 bin lira manevi tazminat talep edildi. Davanın görülmesine Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesinde önümüzdeki günlerde başlanacak.