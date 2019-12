Jem Bey'i tanır mısınız?

Sürekli yeni bir karakter yaratan ve ilginç esprileriyle dikkatleri üzerine toplayan Cem Yılmaz, şimdi de şarkıcı oluyor.



Reklamda Ali Tınay olarak karşımıza çıkan Yılmaz, Jem Bey çizgi karakteriyle sahneye çıkarak dans ediyor. Ve Ali Tınay kendi yazdığı İngilizce şarkıyı söylüyor. Yılmaz’ın techno müzik eşliğinde seslendirdiği parça oldukça iddialı:



İşte o parça



“Sky is the limit. (Limit gökyüzü)

My name is Tınay. (Benim adım Tınay)

I am Ali Tınay. (Ben Ali Tınay’ım)



I want to talk too much (Çok konuşmak istiyorum)

I want to talk today” (Bugün konuşmak istiyorum)





Nakaratında bu sözleri tekrarlayan Yılmaz, müzikle birlikte bir de özel dans sergiliyor. Yılmaz’ın bu hareketli parçası bu yaz tüm gece kulüplerinde çalacak.



Bu arada, şarkının müziği ve sözleri de Cem Yılmaz ve reklam ekibinin eseri.