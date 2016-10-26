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Jelena Karleusa helikopter pisti yok diye taşınmak istiyor!

Dusco Tosic ve Jelena Karleusa yeni ev arayışına girdi

26 Ekim 2016 14:50

Beşiktaşlı futbolcu Dusco Tosic'in şarkıcı eşi Jelena Karleusa, 3.5 milyon liraya aldıkları rezidanstan "Burada helikopter pisti yok" diyerek taşınmak istedi.

Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, her yaptığıyla gündem. Geçtiğimiz sene Siyah-Beyazlı takıma dahil olup Türkiye'de top koşturmaya başlayan Tosic, uzun bir süredir ev arayışındaydı. 

Eşi Jelena ile kızları Atina ve Nika'nın rahatını da düşünen Tosic, menajerinin Acarkent'te bulduğu evi beğenmeyince son olarak Akasya Acıbadem'deki yaklaşık 3 buçuk milyon liralık lüks rezidansta karar kıldı.

Tosic, ailesinin konforu için her şeyi düşünmesine rağmen yıldız futbolcunun çabaları eşinin ultra lüks istekleri karşısında yeterli olmadı. Zaman zaman yakın dostlarından İstanbul trafiğine dair eleştirilere şahit olan Jelena Karleusa, bu soruna çözüm bulmak için rezidanstan helikopter pisti olan bir eve taşınmak istedi. 

Sabah gazetesinin haberine göre, ünlü futbolcunun geçtiğimiz hafta hediye ettiği yaklaşık 300 bin liralık Mercedes marka cipiyle İstanbul trafiğinde vakit kaybetmek istemeyen Sırp yengenin bu isteği karşısında Dusko Tosic'in helikopter pisti olan bir ev bulmak için yeniden arayışa başladığı da konuşulanlar arasında.  

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