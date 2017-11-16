Jehan Barbur'dan şiir kitabı

Şarkıcı ve besteci Jehan Barbur, “Sevmediğim Atlaslar” adlı şiir kitabını sevenleriyle buluşturdu.

5 solo albümü bulunan ve şarkıları bugüne kadar birçok dizi, sinema filmi ve tiyatro oyununda kullanılan Jehan Barbur, edebiyat alanında da çalışmalarını sürdürüyor. 2013 yılında öykü ve şiirlerden oluşan ilk kitabı “Çatıdaki Çimenler”, 2016’da ise kendi yaptığı röportajlardan oluşan “Baba Öyküler” adlı kitapları yayımlanan sanatçı, bu kez şiirleriyle okurlarının karşısına çıktı. Jehan Barbur’un 3’üncü kitabı “Sevmediğim Atlaslar” İnkılâp Kitabevi etiketiyle raflardaki yerini aldı. (DHA)