Jeffrey Epstein şikayetçilerindendi; Virginia Giuffre, 17 yaşındayken kendisine cinsel istismarda bulunan Prens Andrew'a dava açtı

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Cinsel taciz ve çocuk istismarı suçlusu Jeffrey Epstein hakkında şikayetçi olan kadınlardan biri olan Virginia Roberts Giuffre, reşit değilken kendisine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Kraliçe Elizabeth’in oğlu Prens Andrew hakkında dava açtı.

The Guardian’da yer alan habere göre, New York’ta federal mahkemeye başvuran Virginia Roberts Giuffre, 2001 yılında, kendisi 18 yaşından küçükken Prens Andrew’un Jeffrey Epstein’in malikanesinde cinsel ilişkiye zorlandığını söyledi.

Prens Andrew, suçlamaları yalanların Giuffre’un avukatı David Boies davayla ilgili “Eğer bugün harekete geçmezse, Prens Andrew’un eylemlerinin hesabını vermekten kaçmasına izin vermiş olacak. Virginia, zengin ve güçlü insanların hesap vermekte kaçtığı durumlardan sakınmaya çalışıyor” dedi.

Dava kayıtlarında “20 yıl önce Prens Andrew’un zenginliği, gücü, pozisyonu ve bağlantıları, onun savunmasız, korkmuş bir çocuğu istismar etmesini sağladı” ifadeleri yer aldı.

Prens Andrew ve Giuffre’un 2001 yılından yan yana bir fotoğrafı ortaya çıksa da Prens, 2019’da BBC’ye yaptığı açıklamalarda “cinsel ilişkiye girdiğini” yalanlamıştı.

Prens Andrew’un sözcüsü, davayla ilgili açılama yapılmayacağını söyledi.

Prens Andrew, cinsel taciz suçundan sabıkası olan ve 2019'da cezaevinde ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein ile arkadaşlığının, İngiltere Kraliyet ailesinin çalışmalarına zarar verdiğini söylerek, aile üyesi olarak üstlendiği görevleri bıraktığını açıklamıştı.