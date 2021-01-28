Jeffrey Epstein'in suç ortağı Ghislaine Maxwell'in 2016 yılındaki ifadesi çıktı: "Taciz suçlamalarından tüm dünyayla beraber haberdar oldum"

Çocuk istismarı ve taciz suçlusu ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in suç ortağı olmakla yargılanan Ghislaine Maxwell'in 2016 yılında verdiği bir ifadede kendisinin de yer aldığı tüm suçlamalara rağmen "taciz iddialarından tüm dünyayla birlikte haberdar olduğunu, herhangi bir şey hatırlamadığını" söylediği ortaya çıktı.

The Guardian'da yer alan habere göre, hapishanede yaşamına son veren Jeffrey Epstein'le birlikte yüzlerce reşit olmayan kız çocuğunu istismar ve tacizden yargılanan Ghislaine Maxwell'in geçmişte verdiği ifadeler ortaya çıktı.

Epstein ve Maxwell hakkında suçlamalarda bulunan kadınlardan biri olan Virginia Giuffre'un suçlamalarında adı geçmesine rağmen Maxwell'in 2016 yılında verdiği bir ifadede "herkes gibi ben de tacizden dosyalar ortaya çıkınca haberdar oldum" dediği ortaya çıktı.

Maxwell'in o ifadesinde Epstein'le çalışmayı bir noktada mutsuz olduğu için bıraktığını söylediği de görüldü.

Maxwell, Temmuz ayında Epstein'in suç ortağı olma suçlamasıyla tutuklandı. Kefalet talebi reddedilen Maxwell'in davası sürüyor.